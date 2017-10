Estrada de Monte Bérico, em Caxias do Sul, é alargada

Melhoria 12/10/2017 | 15h47 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul concluiu, na última quarta-feira, o alargamento da Estrada Municipal Agostinho Bragagnolo, na localidade de Monte Bérico, que dá acesso à RSC-453. A obra atendeu uma demanda antiga da comunidade, que utiliza o trecho, principalmente, para o escoamento da produção agrícola. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp), cerca de 1,6 quilômetro foram recuperados.

Leia mais:

Em Caxias do Sul, chove em 30h metade da média mensal

Vai pegar a estrada no feriadão? Confira como estão as rodovias da Serra

Construção de adutora em Flores da Cunha deve começar na semana que vem

Em alguns pontos, a largura da via passou de dois metros e meio para 20 metros, o que facilita a passagem de dois veículos ao mesmo tempo. Com a abertura, toda a extensão passou a ter, no mínimo, 18 metros de largura. Além do alargamento da estrada, também foram executadas travessias com canos de 1000 mm para reduzir o desgaste gerado pelas chuvas.

Os postes que ficaram no meio da via serão realocados assim que o processo licitatório para contratação de empresa for concluído. A estrutura que mais oferecia risco no tráfego já foi sinalizada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) para evitar acidentes.