Espetáculo "As Aventuras do Pequeno Príncipe" revive personagem criado  por Saint-Exupéry

Teatro 20/10/2017 | 15h00 Atualizada em

"Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", diz uma das frases mais conhecidas do livro O Pequeno Príncipe, lançado em 1943 pelo escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry. Passados mais de 70 anos, essa história do menino que vive em um minúsculo planeta, na companhia apenas de uma rosa, e que resolve viajar pelo universo segue justamente cativando – e dando origem a várias releituras. Uma delas é o premiado espetáculo teatral As Aventuras do Pequeno Príncipe, do porto-alegrense Projeto Gompa, que desembarca neste domingo em Farroupilha, numa promoção do Sesc.

– Essa é uma história que marcou e segue marcando gerações, por isso, a tratamos com muito carinho – diz o ator Jéferson Rachewsky.

Ele explica que, para o espetáculo, o grupo selecionou alguns dos momentos mais marcantes do texto original, como o relacionamento do Principezinho com a Rosa e seu encontro com a Raposa, mas também se apropriou do universo de Saint-Exupéry e criou cenas novas.

– O livro dá margem a imaginar outras viagens, pois conta que ele visitou vários planetas, vários lugares, mas não descreve todos – acrescenta Rachewsky, que também é um dos responsáveis pela dramaturgia, ao lado da diretora Camila Bauer, de Manu Goulart e de Renata Cieslak.

As Aventuras do Pequeno Príncipe está na estrada desde 2014 – foi o primeiro projeto do Gompa – e acumula os prêmios Tibicuera de Teatro para Crianças nas categorias melhor produção, melhor ator coadjuvante (Rachewsky) e melhor iluminação, e o Funarte de Teatro, que levou a uma circulação pelos planetários de toda a Região Sul.

No elenco da peça estão Manu Goulart, que dá vida ao personagem-título, Rachewsky e Letícia Paranhos, que se desdobram nos outros personagens.

E embora oficialmente essa seja uma peça infantil, na verdade é um espetáculo para todas as idades – assim como o livro, que tem diversas camadas e segue lido e admirado.

– É um texto que transita entre o simples, o poético e o profundo. Por isso que conquista – resume Rachewsky.

Agende-se

O quê: espetáculo As Aventuras do Pequeno Príncipe, com o grupo Gompa.

Quando: domingo, dia 22, às 17h.

Onde: no auditório da UCS Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 567).

Classificação: livre.

Quanto: ingressos a R$ 11 (comerciários e serviços com cartão Sesc/Senac); R$ 12 (estudantes, professores, maiores de 60 anos e classe artística); R$ 15 (empresários com cartão Sesc/Senac); e R$ 24 (público em geral), à venda no Sesc Farroupilha (Rua Coronel Pena de Moraes, 320).