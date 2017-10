Empresas do Simecs participam de três feiras, duas delas no Exterior

Caixa-Forte 10/10/2017 | 08h00 Atualizada em

A crise econômica confirmou a importância de conquistar novos mercados, divulgar o potencial do polo metalmecânico da Serra, buscar atualização tecnológica e abrir fronteiras para futuros negócios.

Com essas ambições na mala, executivos vinculados ao Simecs dão largada nesta semana a participações em três feiras. Nesta terça-feira, o grupo embarca para a China, onde visitará a Canton Fair, maior feira multissetorial da Ásia.

De 16 a 18 de outubro, 20 empresários integram a Fenatran 2017, salão voltado ao transporte rodoviário de cargas, em São Paulo. E, de 15 a 17 de novembro, o Simecs, em parceria com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, viabilizará a ida de nove empresas como expositoras na Expotransporte, em Guadalajara (no México).