Empresário morre prensado por trator em Flores da Cunha

Fatalidade 18/10/2017 | 17h39 Atualizada em

O empresário Reni Scopel, de 78 anos, morreu na tarde desta quarta-feira após um grave acidente dentro da vinícola que administrava na localidade de Monte Bérico, no interior de Flores da Cunha. De acordo com informações de funcionários da empresa, Reni, que atuava como diretor da Scopel Vinhos, manobrava um trator que puxava um reboque carregado de pedras quando caiu com o veículo num buraco. A manobra acontecia no interior de um pavilhão que passa por reformas. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil.

Leia mais:

Greve de médicos da rede pública segue em Caxias do Sul sem perspectiva de solução

Moradores de Forqueta, em Caxias, fazem novo protesto com boneco na ERS-122

Ao sofrer a queda, o empresário foi prensado pelo trator e por uma viga de concreto. Ele morreu na hora. De acordo com o sobrinho de Reni, Rafael Scopel, o pavilhão onde aconteceu a queda era preparado para, possivelmente, receber um restaurante, realização de um sonho antigo do empresário.

— Ele sempre foi muito visionário, gostava de investir em turismo, de cuidar bem de perto da empresa. Era um exemplo para todos. Estamos ainda tentando assimilar tudo que aconteceu — diz Rafael.

Segundo o chefe de gabinete da prefeitura de Flores, Reni era figura conhecida na cidade e em outros municípios por conta do vinho que fabricava desde 1971 na vinícola. O empresário também foi presidente da Associação dos Motoristas de Flores da Cunha.

— Ele era querido demais pela comunidade. No último final de semana, inclusive, estávamos numa festa aqui no interior de Flores. A vida nos pega de surpresa nessas horas. É uma perda triste para todos — lamenta Élio Dal Bó.

O empresário deixa a esposa e quatro filhos. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.