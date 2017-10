Confira cinco dicas para aproveitar o fim de semana fora de casa

Programe-se! 28/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Fim de semana é sinônimo de curtir com a família e amigos. Se for fora de casa, melhor ainda. Confira algumas atrações que estão programadas para a Serra no sábado e no domingo.

GARIBALDI

Última chance de visitar a Fenachamp

A Fenachamp se despede de Garibaldi neste final de semana. O evento segue até a noite de domingo no Parque da Fenachamp (VRS-313, localidade de São Miguel). As apresentações musicais iniciam a partir das 16h30min de sábado com Juliano Furlanetto Acústico. No domingo, quem fecha as comemorações é o cantor sertanejo Cássio Santos.

Os visitantes podem provar espumantes de 23 vinícolas da região. Na área gastronômica, são 14 restaurantes com 70 tipos de lanches e refeições diferentes, com opções a partir de R$ 2.

No sábado, o parque abre das 16h30min às 22h30min. No domingo, a festa ocorre das 11h às 20h30min. Na hora, o público paga R$ 15. O estacionamento também é R$ 15.

Informações pelo site fenachamp.com.br ou pelo telefone (54) 3462-1419.

FARROUPILHA

Festival de Coros é neste sábado

A música será a atração principal na noite deste sábado, em Farroupilha. A partir das 20h, o Clube União recebe o 7º do Festival Coros em Canto. O evento terá a participação de cinco grupos da região: Canarinhos de Bento Gonçalves; Canarinhos de Flores da Cunha; Coro Infanto-Juvenil Talentos de Farroupilha; Coro Infanto-Juvenil da Escola São Marcos de Garibaldi e Coro Juvenil de Coronel Pilar. A entrada é gratuita.

CAXIAS DO SUL

FSG promove atividades gratuitas para crianças

O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) promove a ação Magia de Criança neste sábado, em Caxias do Sul. Das 9h às 11h, haverá ações como verificação de pressão arterial e orientações sobre câncer de mama, fisioterapeutas do sorriso e técnicas de relaxamento muscular, apresentação de filme infantil, distribuição de lanches e brindes entre outros. Todas as ações são gratuitas e ocorrem na rua coberta entre os prédios A e B da instituição (Rua Os Dezoito do Forte, 2366, bairro São Pelegrino).

Crianças podem aproveitar a Fazendinha do Iguatemi

O Dia das Crianças já passou, mas as comemorações seguem até o fim do mês. No shopping Iguatemi de Caxias do Sul a gurizada de até 12 anos pode curtir a Fazendinha Park. O brinquedo conta com tobogã, escorregador e kids play infláveis, além de vaquinha com bolinhas, cama elástica e touro mecânico. Os ingressos custam R$ 13 para 15 minutos de brincadeira e R$ 20 para 30 minutos. Aos sábados, o brinquedo funciona das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h.

Foto: jeferson deboni / Divulgação

BENTO GONÇALVES

Encontro reúne carros antigos

Apaixonados por raridades sobre quatro rodas podem curtir o 2º Encontro Anual de Carros Antigos, realizado pelo Veteran Car Club dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. neste domingo. O evento ocorre das 9h às 16h, entre as ruas Cândido Costa e a Via Del Vino. A entrada é gratuita para expositores e visitantes. Haverá apresentações musicais, venda de chope e food trucks. Se chover, o evento será transferido para o dia 26 de novembro.