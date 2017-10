Confira a programação cultural deste final de semana na Serra

Agenda 27/10/2017 | 17h43 Atualizada em

MAGIA DE CRIANÇA

A FSG realiza, pela primeira vez, a Magia de Criança, voltada para crianças e familiares. Acadêmicos de diversos cursos do centro estarão voluntariamente a serviço da comunidade, realizando desde avaliações de saúde até orientações jurídicas. Haverá distribuição de lanches e brindes.

Sábado, das 9h às 11h.

Na Rua coberta entre os prédios A e B da instituição (Rua Os Dezoito do Forte, 2366).

Evento gratuito e aberto ao público.

NATAL LUZ

Foto: Cleiton Thiele / Natal Luz/Divulgação

A 32ª edição do Natal Luz de Gramado, que iniciou na última quinta e vai até dia 14 de janeiro, iluminou a cidade com cerca de 3 milhões de lâmpadas em ruas e praças. A programação ocorre todos os dias e conta com grandes espetáculos de natal, desfiles e shows.

Sábado:

16h: Parada de Natal, na Av. Borges de Medeiros.*

16h: A Mágica Noite do Pijama, na Vila de Natal.*

19h30min: Música nativista com Musical Ataliba, na Rua Coberta.*

20h30min: Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.*

21h30min: Reencontros de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier. **

Domingo:

16h: Parada de Natal, na Av. Borges de Medeiros.*

16h: Clow Noela, na Vila de Natal.*

19h30min: Orquestra de Violões, na Rua Coberta.*

20h30min: Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais.*

21h30min: Grande Desfile de Natal, na ExpoGramado.**

*Entrada gratuita.

** Ingressos variam de R$ 130 a R$ 300 no site www.natalluzdegramado.com.br, nos terminais para venda on-line instalados na Rua Coberta (das 11h às 21h) e na bilheteria central na ExpoGramado.

PERFORMANCE 1

A bailarina carioca Mariana Pimental ocupará o camelódromo caxiense para mostrar Take a Picture With a Brazilian Woman for 0,71 Cents. O trabalho fala da condição do artista de rua e seus artifícios performáticos em um questionamento sobre os clichês do Brasil sob a ótica do estrangeiro.

Sábado, às 10h.

No camelódromo (Rua Sinimbu, 2.321).

Apresentação gratuita.

PERFORMANCE 2

A bailarina Ana Guasque apresenta Sobre Ancas, um discurso coreográfico sobre o feminino, seguido dos solos Resiliente, com Julia Poletto, e Yukata, de Assaury Gonçalves, ambos integrantes da Cia. Municipal de Dança.

Sábado, às 20h.

No Teatro Municipal Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333).

Ingressos a R$ 10. Estudantes, idosos e servidores municipais pagam R$ 5.

“DE REPENTE”

Foto: Reproudução / reprodução

A Cubo Galeria de Arte Contemporânea apresenta a exposição De repente, assinada pela artista plástica Maria Tomaselli. Em 23 obras, a mostra é inspirada em conquistas, visões e angustias que geram a discussão ao redor de contrastes e percorre as diversas fases da artista. Socialmente engajada, Maria Tomaselli incorpora questões filosóficas ao seu trabalho, e questiona a arte.

Sábado, das 10h às 16h.

Na Cubo Galeria de Arte Contemporânea (Avenida Itália, 288), em Caxias.

Entrada gratuita.

DOMINGO SESC + ARTE

O Domingo Sesc + Arte, em Farroupilha, terá espetáculos teatrais, musicais e dança. Tudo isso será apresentado no Caminhão Palco, que busca realizar a troca e a disseminação cultural, lembrando os antigos grupos de artistas que viajavam para levar a sua arte.

Haverá, também, pinturas de rosto, cantinho da leitura, brinquedos e o varal poético.

Domingo, às 17h.

Na praça do bairro Belvedere, em Farroupilha.

Entrada franca. Em caso de chuva o evento será transferido.

GRANDFÚRIA, BABY BUDAS E SOUND BULLET

Foto: Divulgação / Divulgação

As bandas Grandfúria (foto), Baby Budas e os cariocas da Sound Bullet se apresentam neste sábado em Caxias do Sul.

Um dos destaques da cena independente carioca, a banda Sound Bullet traz a turnê nacional do seu disco recém-lançado Terreno. A Grandfúria apresenta sucessos da carreira com mescla de rock alternativo, pop clássico, música ambiente e o ritmo nativo gaúcho. Já a banda de rock Baby Budas apresenta canções do disco Baby Budas no Jardim de Infância, lançado este ano.

Sábado, às 21h.

No Atillio’s 86 (Rua Vinte de Setembro, 1.522).

Entrada custa R$ 15.

LANÇAMENTO DE CD

Foto: Jéssica Magnanin / Divulgação

Em parceria com o compositor e instrumentista Vinicius Todeschini, a cantora Janaina Formolo faz show de lançamento de seu disco A Passagem do Tempo. O trabalho traz registros da música popular brasileira, com influência da música cisplatina.

Sábado, às 20h.

Na Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1.740).

Ingressos com disco custam R$ 40, pelo site sympla.com.br. Estudantes e idosos pagam R$ 20.

OLD & TRUE METAL FESTIVAL

O Festival Old & True Metal Fest reúne as bandas Atropina (death metal, de Teutônia), Evilcult (speed/black metal, de Bento) e a banda caxiense Infected Sphere (brutal death metal).

Sábado, às 22h.

Na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749).

Antecipados a R$ 25 na Intruder Tattoo (Rua Sinimbu, 1.922, sala 28). Na hora, R$ 35.

SAMBA ROCK DO BEM

Foto: Stefani Waltrick / Divulgação

A esteia do Samba Rock do Bem reúne as bandas Adão Barbante, Pura Curtição (foto), Grupo Sem Razão e Mateus Gerlach.

Sábado, às 16h.

Na Barbearia Voliatt (Av. Abramo Randon, 1.105).

Ingressos custam R$ 10 + um quilo de alimento, com os voluntários do projeto Plantando o Bem

MOTO ROCK SOLIDÁRIO

O 5º Moto Rock Solidário da Serra Gaúcha traz, neste sábado, a banda The Tiras – Sganarock e show acústico com Bruno Meneguzzi.

Sábado, às 14h.

Na Motorcycles Pub e Pesticaria (Rua Matteo Gianella, 1.444).

Entrada equivale a um quilo de alimento ou de ração.

FENACHAMP

A Fenachamp, em Garibaldi, terá uma série de atrações no seu último dia. A entrada custa R$ 15. Estudantes e idosos pagam meia-entrada e crianças até 10 anos não pagam.

A programação ocorre no Parque da Fenachamp. O estacionamento também custa R$ 15.

Agende-se:

SÁBADO

16h30min – Juliano Furlanetto Acústico.

18h – Orquestra Municipal de Garibaldi com participação de Fran Duarte.

19h30min – Banda Relativos.

21h – Norma Jean e os Comprimidos.

22h30min – Banda Sunset Riders.

DOMINGO

11h – Joce Sampaio.

12h30min – Acústico Alka.

14h – Dan Ferreti.

15h30min – Alex Sandro.

17h – Trio Harmony.

18h30min – Banda Mad Mary.

20h – Cerimonial de encerramento.

20h30min – Cassio Santos.