Condomínios vitivinícolas são apontados como tendência de ocupação do Vale dos Vinhedos, na Serra

28/10/2017 | 10h00

O poder público, os produtores rurais e os estudiosos do Vale dos Vinhedos são unânimes quanto à necessidade de preservar as características da região para garantir seu desenvolvimento. No entanto, há discordância sobre o que exatamente deve ser preservado. Para especialistas, a paisagem da região é composta não só pelo natural, mas pelos costumes enraizados ali.

Entidades e empreendedores acreditam, por outro lado, que o futuro do Vale passa por padrões de ocupação distintos que garantam a atratividade do local, como o modelo de condomínios vitivinícolas que começa a aparecer na região.

