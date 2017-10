Com maior delegação do Brasil, CFEB Murialdo viaja para etapa do Brasileiro no Paraná

Badminton 11/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Uma viagem para marcar o crescimento. O Centro de Formação e Excelência em Badminton Murialdo/Clube Juvenil viaja nesta quarta-feira para disputar a terceira etapa do Brasileiro da modalidade, em Curitiba (PR), até o domingo, com a maior delegação do Brasil. Os 27 representantes da equipe estão divididos nas categorias sub-13, sub-15, sub-19 e adulta, nos naipes masculino e feminino e nas duplas mistas.

Para o técnico Noeslem Lima, o fato de ter tantos atletas em uma etapa de brasileiro é uma motivação a mais para a sequência do trabalho do grupo:

— Foi feita muita coisa para conseguirmos ir. Fizemos almoço para arrecadar dinheiro, eles (atletas) venderam rifas e, na última semana, venderam picolé aqui na escola. Eles abraçam muito a causa. Além de atletas, são grandes apoiadores. Se não fosse por eles e pelo Murialdo, não conseguiríamos disputar a competição com quase todas despesas pagas.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A novidade da delegação é a participação na categoria adulta, o que dá mais visibilidade ao trabalho e ao nome do CFEB Murialdo. Serão quatro atletas, vindos de Porto Alegre, que encontraram no Murialdo o espaço para seguir no badminton. Para Stéphanie Brasil, uma das representantes na categoria principal, a expectativa para o torneio é grande:

— Sei que é difícil chegar nessa categoria, mas estou pronta para dar meu máximo e bem motivada. Aqui o pessoal tem um grupo muito unido e isso facilita o nosso trabalho. O badminton cresceu muito em Caxias.

No retorno, a delegação caxiense trará um dos pisos utilizados nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e que será instalado no ginásio do Murialdo.

Foto: Marcelo Casagrande / Agência RBS