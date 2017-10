Com Fahel de volta ao time, Juventude recebe o Londrina, no Jaconi 

Série B 13/10/2017 | 08h00 Atualizada em

A marcação cada vez mais forte dos adversários, sobretudo no Alfredo Jaconi, faz o Juventude pensar suas jogadas de criação ofensiva cada vez mais próxima do próprio gol. A chamada saída com qualidade é um dos trunfos do time do técnico Gilmar Dal Pozzo para superar o Londrina na noite de sexta-feira, às 21h30, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B.

Volante Fahel tem média de 90,7% de acerto de passe na Série B do Campeonato Brasileiro Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Para tanto, o fiador do sistema de jogo do treinador do Ju é o volante Fahel, uma espécie de cão de guarda da defesa, mas que traz consigo o melhor número alviverde entre os passadores da competição. O experiente volante soma 651 passes certos nos 23 jogos em que atuou, e uma invejável média de acerto de 90,7% dos passes que tenta executar. Os dados não colocam o volante entre os melhores neste quesito na Série B, mas fazem parte de uma autocrítica do próprio atleta.

- É uma preocupação minha. Como volante, tenho de ter um passe bom, treino muito isso. É no primeiro volante que começa a se construir as jogadas e se você tem um passe bom, a equipe ganha indo mais ao ataque. Fico feliz em ter esses números, mas trabalharei ainda mais para aumentá-los - afirmou Fahel, que volta ao time depois de ficar fora diante do Brasil-Pel por problemas estomacais.

O retorno de um dos líderes do grupo foi bastante comemorado por Gilmar Dal Pozzo, que destaca exatamente o passe de Fahel como um começo de jogadas ofensivas.

- É um jogador que vive um grande momento, dá consistência defensiva, experiência. Foi bem contra o Boa, contra o Paysandu. É um jogador que não aparece muito para o torcedor, mas está sempre bem posicionado e uma importância muito grande para a equipe. Protege bem a defesa, tem um bom passe curto - elogiou o treinador.

O Juventude não tem chances de ingressar no G-4 nessa rodada. Caso vença, o time de Caxias do Sul consegue chegar no máximo na quinta posição, mas terminar a rodada com um ponto a menos que o quarto colocado, caso Ceará e Oeste, adversários diretos, empatem em Barueri-SP.

Por aí também passa a importância de um resultado positivo em casa.

- Não podemos trazer a ansiedade da torcida para dentro do campo. Temos de ter equilíbrio e paciência, como no jogo contra o Paysandu, que fizemos o gol na hora certa. É um campeonato muito difícil. Essa luta será até o final - destacou Fahel. Depois de hoje, o Ju ainda joga mais quatro partidas em casa.