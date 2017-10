Bento Gonçalves registra o 26º assassinato em 2017

Homicídio 05/10/2017 | 07h55 Atualizada em

Bento Gonçalves registrou o 26º assassinato em 2017 na noite de quarta-feira. Felipe Soares dos Santos, 25 anos, foi encontrado morto na Rua Gema Piva dos Santos, bairro Municipal, por volta das 21h20min. A Brigada Militar confirmou que a vítima tinha ferimentos por arma de fogo, mas não foi possível confirmar o número de tiros — o que será esclarecido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP). Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos quatro disparos de arma de fogo.

A motivação do crime ainda precisa ser esclarecida pela Polícia Civil, mas a suspeita inicial é que tenha relação com o tráfico de drogas na região. De acordo com a BM, Santos possuía antecedentes criminais.