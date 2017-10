Auxiliares de Tite na Seleção palestram em simpósio na Serra Gaúcha

Futebol 19/10/2017 | 18h02 Atualizada em

Após uma campanha invicta nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a comissão técnica da Seleção Brasileira se concentra na preparação ao Mundial da Rússia, em 2018.

Esse é o tema central do 3º Simpósio de Futebol da Serra Gaúcha, que ocorre na próxima segunda-feira (23), a partir das 19h, na UCS, em Caxias do Sul.

Leia mais

Tite convoca Seleção Brasileira nesta sexta-feira para amistosos



O evento terá como palestrantes os homens de confiança do técnico caxiense Tite: Cleber Xavier (auxiliar técnico), Matheus Bachi (filho de Tite, auxiliar e analista de desempenho), e Fernando Lázaro (analista de desempenho da Seleção).

No encontro "Desafios da comissão técnica da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo 2018", serão abordados os principais fatores que levaram o Brasil à Copa e o planejamento para a disputa na Rússia.

– O 3º Simpósio do Futebol da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, será um espaço democrático, onde apresentaremos e debateremos os nossos conceitos de futebol, a nossa rotina de trabalho e a nossa forma de gestão – define Cleber Xavier.

As inscrições para o simpósio podem ser feitas na internet, até este final de semana, ou presencial, segunda-feira, na UCS. Profissionais que trabalham com futebol, estudantes de educação física, acadêmicos em geral e pessoas que gostam do esporte são o público-alvo. O investimento é R$ 55 (público em geral) e R$ 44 (acadêmicos da UCS). A organização é da Apafut UCS (Associação de Pais e Amigos do Futebol).

Serviço

O quê: 3º Simpósio de Futebol da Serra Gaúcha

Local: Vila Poliesportiva - Ginásio II - Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Horário: a partir das 19h

Quando: segunda-feira, 23 de outubro

Inscrições: pelo site do evento

Investimento: R$ 55 (público geral) e R$ 44 (acadêmicos da UCS)