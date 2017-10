Atleta de Bento Gonçalves conquista título nacional no sub-23

Atletismo 31/10/2017 | 14h00 Atualizada em

A atleta de Bento Gonçalves, Hélen Spadari, 20 anos, foi campeã brasileira sub-23 na prova de 3 mil metros com barreiras. Ela concluiu a prova em 11min37s16, garantindo um título inédito na carreira.

A terceira etapa da competição nacional foi realizada no último final de semana, no Estádio José Carlos Daudt, na Sogipa, em Porto Alegre. Além da disputa na qual saiu vencedora, Hélen ainda participou dos 5 mil metros rasos e ficou na quinta colocação.

O resultado só confirma o ótimo momento da atleta de 20 anos. Há duas semanas, ela já havia sido campeã dos Jogos Universitários Brasileiros, também na prova de 3 mil metros com barreiras, em competição disputada em Goiás.

– Achei que havia perdido o ano por causa de uma fascite plantar no pé direito, que me tirou por um longo período dos treinos. Deu tempo de voltar e acabo a temporada com duas vitórias muito importantes, que me dão muita esperança para 2018 – disse a corredora.

Além do ouro de Hélen, os atletas gaúchos conquistaram outras 12 medalhas na competição, com dois ouros, três pratas e sete bronzes. Os competidores de São Paulo foram os destaques com 37 pódios.