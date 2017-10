Após danos causados pela chuva, Daer promete retomar reparos na ERS-122, na Serra

Estradas 16/10/2017 | 20h37 Atualizada em

Quem trafegou pela ERS-122, no trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha, durante o feriadão, notou a volta de um problema crônico da via: os buracos. Com as chuvas dos últimos dias, o pavimento voltou a se abrir, dificultando a circulação dos veículos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pelo trecho, promete que os trabalhos de manutenção nas rodovias estaduais serão retomados nesta semana.

Entre os pontos mais críticos da 122 está o km 69, em frente à empresa Menon, no sentido Farroupilha-Caxias. Ali, a chuva reabriu uma cratera na saída da alça de retorno para a pista. Buracos também apareceram no mesmo sentido da via, no km 65, na entrada do bairro Forqueta. O trecho é alvo de reclamações constantes dos moradores da região e havia sido reparado pela última vez no final de julho.

Nesta segunda-feira (16), a comunidade de Forqueta voltou a protestar por melhorias no acesso ao bairro colocando um boneco às margens ERS-122 para denunciar as más condições da via. A associação de moradores do bairro diz que os buracos prejudicam o trânsito e tornam o trecho inseguro.

O comandante do Grupo Rodoviário de Farroupilha, Givanildo Schiavon, alerta que enquanto os reparos não são realizados, é necessário redobrar a atenção ao trafegar pela via.

— É importante observar a velocidade da via, o que com certeza torna mais fácil uma manobra evasiva para evitar possíveis danos e também não compromete tanto o veículo — recomenda.

Trecho do km 61 da ERS-122, em frente à empresa Trombini, próximo à Tramontina, foi outro afetado pelas chuvas Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

De acordo com ele, a piora das condições das rodovias no feriadão foi observada por toda a extensão monitorada da ERS-122 e RSC-453, mas não foi detectado nenhum caso mais grave além dos trechos citados.

— A combinação do grande fluxo com as fortes chuvas vai danificando o pavimento. Mas não recebemos chamadas de veículos danificados e não verificamos nenhum grade dano durante o patrulhamento — aponta.

De acordo com a assessoria do Daer, os trabalhos de manutenção se iniciarão pelo km 40 da ERS-122, em São Vedelino, e seguem em direção a Caxias do Sul por Farroupilha. Após, serão realizados no contorno do município até Bento Gonçalves.

Os serviços serão realizados pela empresa contratada Encopav. O órgão informa também que a rodovia está incluída no Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema) Bento, cujo projeto está em elaboração e deve ser entregue ao Daer até janeiro de 2018. O programa prevê um ano de recuperação da rodovia e quatro anos de manutenção.

BR-116 e área urbana

Ao contrário do verificado nas rodovias estaduais mais movimentadas, a BR-116 em Caxias do Sul resistiu bem aos temporais, conforme a 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o órgão, alguns pontos da estrada tiveram acúmulo de água durante o feriado, mas não houve desgaste da pista.

Nas vias internas de Caxias, porém, a chuva provocou alguns transtornos. De acordo com Pedro Cogo, diretor de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, alguns buracos foram detectados nas perimetrais e em outras vias, como a Av. Abramo Randon, no loteamento Saint-Étienne, mas o recapeamento já foi providenciado pela Codeca.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informa que os reparos necessários devem ser concluídos durante esta semana, se o tempo permanecer estável. Uma das obras em andamento é a do cruzamento da Travessa São Marcos com a Avenida Bruno Segalla (Perimetral Sul), no bairro Kayser, que já estava recebendo melhorias antes das chuvas.

A assessoria da pasta avisa que a população deve contatar o Alô Caxias pelo telefone 156 e informar qualquer problema nas vias da cidade, para que as demandas sejam atendidas.