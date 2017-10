Apartamento decorado em tamanho real no Shopping Iguatemi Caxias 

Caixa-Forte 27/10/2017 | 06h15 Atualizada em

A AMPR Incorporadora lançou, no Shopping Iguatemi Caxias, um apartamento decorado em tamanho real para apresentar o Update São Pelegrino, empreendimento com entrega prevista para 2020, na Rua Bento Gonçalves, 2.991.

Além do espaço de 35 metros quadrados, ambientado com móveis e objetos simulando o apartamento Studio, a ação agrega ambientes de uso comum do condomínio, como Pub Gourmet, Lobby, Book Space e Bike Place.

Os valores dos apartamentos variam de R$ 128 mil a R$ 182 mil. A edificação já conta com 30% das unidades comercializadas. O diferencial da administração é a oferta do serviço de concierge (no modelo de hotéis), a exemplo de caminhada para cães, motoboy, lavagem de carro, refeições e camareira.