Série B 17/10/2017 | 21h05 Atualizada em

O Juventude tenta sair dos 45 pontos na Série B diante do Goiás, às 21h30min, desta terça-feira. O time de Gilmar Dal Pozzo perdeu as duas últimas e terá uma sequência de duas partidas longe de Caxias do Sul. Clique aqui e acompanhe os lances da partida no minuto a minuto.