Antônio Carlos Zago é o novo técnico do Juventude

Série B 26/10/2017 | 18h09 Atualizada em

A direção do Juventude confirmou o acerto com o técnico Antônio Carlos Zago para terminar a Série B deste ano e com contrato até novembro de 2018. Junto com o treinador voltam para Caxias do Sul o auxiliar técnico Galeano e o preparador físico Carlos Pacheco.

O acordo foi finalizado no final da tarde desta quinta-feira, quando as partes definiram o tempo de contrato. A ideia inicial da direção alviverde era de que o acerto fosse até o final deste ano por conta da eleição que ocorre dia 13 de novembro. A comissão técnica chega em Caxias do Sul nesta sexta-feira.

Zago comandou o Fortaleza na Série C do Brasileiro e chegou a negociar a renovação com o time cearense, mas não chegou a ter um desfecho. A equipe nordestina divulgou durante a tarde uma nota de agradecimento para o treinador.