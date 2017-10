André Costantin: Itaimbezinho (fim)

Opinião 05/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Certas noites, quando desligo a luz do sótão da casa, não sei exatamente se ainda estou no fundo do canyon vendo os olhos dos vagalumes gigantes, ou se a vida me devorou em outros abismos entre sonho e realidade – e tudo seria uma memória inventada, como temos sido ao lembrarmos de nós mesmos. Talvez nem sou mais eu aquele jovem que desafiava as entranhas do mundo, por puro amor à Terra.

Caminhamos todo o dia até cruzar a curva grande do Itaimbezinho, aliviando a pressão dos paredões infinitos sobre nós. Foi quando encontramos outros dois caminhantes, que eram de Porto Alegre. O cortejo proibido tinha agora cinco integrantes, em maluco zigue-zague pelo leito do abismo. Graças ao reforço humano foi possível alavancar a pedra que rolou sobre a minha perna dentro do rio, quando nela me apoiei. A rocha ficou ali, apoiada em duas outras pedras menores, submersas, a perna travada no meio, um triz e virava migalha de osso. Tudo aquilo foi assim? – memória minha, mãe, amante, deusa!

Um amigo distante daquela aventura me escreve: faz trinta anos que empreendemos a travessia do Itaimbezinho. Resgata detalhes: a pedra, o guarda-parque... Então tudo aconteceu? E o menino negro, o das havaianas na mão, portador da senha da boca do canyon – não seria ele outro fantasma meu?

Encontro o terceiro amigo da travessia, de nome Hermes. O tempo passou; estamos quase velhos. Pergunto se a lembrança do menino existia para ele também, naquela névoa, indicando o contorno da pedra lambida pela correnteza do rio. Sim, ele também carrega a imagem do garoto magro, nas pedras. Não por acaso, Hermes – nome do antigo mensageiro das sandálias aladas, da mitologia grega; acompanhador das almas nas profundezas, guia das grandes viagens e encruzilhadas. Hermes, análogo a Mercúrio, aqui um menino-deus negro, de sandálias havaianas, aladas.

No segundo dia de travessia, o canyon se abria, em um vale de águas rasas e pedras ensolaradas. Ao primeiro sinal de estrada que surgiu, não tardou apontar um Fusca furioso com brasões oficiais nas portas e dois guardas florestais dentro. Cumpria-se a busca pelos contraventores do Itaimbezinho. Feito o sermão oficial, pleno de razões, perguntaram se tudo estava bem e se não havia mais ninguém no interior do desfiladeiro.

O Fusca deu meia volta e perdeu-se na poeira da estrada. Se fôssemos presos ali, nos poupariam dez quilômetros de caminhada até a cidadezinha de Praia Grande, sob o sol brabo do Vale do Mampituba. Enfim, por sorte (ou azar) não era uma Kombi.