Amigos fazem gaitaço para Adelar Bertussi durante velório em Caxias do Sul

Milhares de pessoas de despediram do cancioneiro das coxilhas no velório neste domingo. Enterro ocorre nesta segunda-feira, ás 10h

Milhares de pessoas passaram pelo velório de Adelar Bertussi neste domingo, na igreja de São Jorge da Mulada, no interior de Criúva, distrito de Caxias do Sul. A vigília começou às 7h e reuniu familiares, amigos e fãs do músico regionalista.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando cerca de 100 gaiteiros, incluindo crianças, promoveu um gaitaço em homenagem ao amigo. Eles tocaram diversas canções consagradas na voz de Adelar na rua. Oh de Casa foi entoada dentro da igreja onde ele é velado.

— Foi uma ação muito espontânea. Não podíamos deixar de dar o último "Oh de casa". Ele deixa como herança todas as músicas que encantam a gauchada — disse Rodrigo Ramos, coordenador da 25ª Região Tradicionalista, acrescentando que um novo gaitaço deve ser feito no enterro, marcado para esta segunda-feira, às 10h.

O piquete Laçadores Chaleira Preta também prestou uma homenagem a Adelar. O tradicionalista foi o primeiro patrão do grupo, fundado em 1965.

Adelar morreu no sábado, em Curitiba (PR), onde vivia com a família. Ele estava internado no Hospital de Campo Largo há 20 dias e sofria de problemas no coração. O sepultamento será no cemitério da Mulada.