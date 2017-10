Agenda: Workshop "Cultura, Consumo e Representação" ocorre nesta terça, na Paralela

Workshop 17/10/2017 | 09h58 Atualizada em

Nesta quarta, às 19h30min, a Paralela (Rua Tronca, 3.483) sedia o workshop Cultura, Consumo e Representação, ministrado pela documentarista e comunicadora Amanda Palma. O mote do encontro serão as novas reflexões mundiais acerca da cultura de consumo, direitos humanos e representatividade, que estão tomando cada vez mais espaço na mídia e nas pesquisas acadêmicas. Serão apresentados cases de publicidade sobre como as redes sociais propiciam ao público consumidor "fiscalizar" as campanhas das marcas, entendendo as consequências e as reflexões que os profissionais de propaganda/marketing/design precisam acompanhar hoje em dia. A entrada custa R$ 40.