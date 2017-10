Música 05/10/2017 | 09h21

O trio Rebel Dance volta ao palco da Bier Haus (Rua Tronca, 3.068) hoje, às 22h, para apresentar uma mistura entre a pegada visceral do rock e o ritmo dançante da música eletrônica. No repertório, músicas autorais e covers de bandas consagradas no cenário indie como The Killers e Franz Ferdinand, além do resgate de clássicos como David Bowie e Rolling Stones, em versões dançantes.

Leia Mais:

Exposição "Itinerarium Meum", de Celso Bordignon, abre nesta quinta em Caxias

A entrada custa R$ 15.