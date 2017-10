Leitura 16/10/2017 | 08h47 Atualizada em

Ocorre nesta segunda, às 20h, mais uma edição do Órbita Literária, na Do Arco da Velha Livraria e Café (Rua Dr. Montaury, 1.570). A literatura de cordel, manifestação literária da cultura popular brasileira, é o mote do encontro e será debatida pelo painelista Samir Tuffy.

A entrada é gratuita.

