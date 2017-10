Agenda: Órbita Literária desta segunda tem como mote o livro "Matrícula II"

Bate-papo 09/10/2017 | 08h58 Atualizada em

Dentro da programação da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, ocorre nesta segunda, às 20h, mais um encontro do Órbita Literária. O bate-papo, que tem como mote o livro de poemas Matrícula II, contará com a participação dos poetas escritores do livro, Ana Araldi, Dinarte Albuquerque Filho, Jayme Paviani, José Clemente Pozenato, Marco Antônio de Menezes, Valdir dos Santos. A mediação será de Tiago Sozo Marcon. O encontro, que é gratuito, ocorre no Café da Feira.

