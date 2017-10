Agenda: IV Colóquio no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami ocorre nesta quarta, em Caxias

Bate-papo 04/10/2017 | 08h59 Atualizada em

Ocorre nesta quarta, a partir das 19h30min, no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Avenida Júlio de Castilhos, 318), um bate-papo sobre uso de fontes do acervo com o pesquisador Anthony Beux Tessari, referente à dissertação de mestrado Imagens do labor: memória e esquecimento nas fotografias do trabalho da antiga metalúrgica Abramo Eberle (1896-1940), e com os idealizadores do documentário A Honra do Trabalho, que resgata a memória do trabalho na antiga Metalúrgica Abramo Eberle por meio do testemunho de ex-funcionários da empresa. A entrada é franca.

