Agenda: Espetáculo "O Fantasma da Ópera" é apresentado neste domingo, em Caxias

O espetáculo O Fantasma da Ópera será apresentado domingo, no UCS Teatro, às 19h. O musical foi desenvolvido por acadêmicos, professores e funcionários da Universidade de Caxias do Sul (UCS) dentro do projeto Música e Cena do Campus 8. A experiência interdisciplinar envolve os cursos de Licenciatura em Música, Design de Moda, Design de Interiores, Arquitetura, Artes Visuais e Design.

Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda na UCStore (Galeria Universitária da UCS). Estudantes e idosos pagam R$ 15. A renda obtida será destinada ao projeto Médicos do Sorriso.