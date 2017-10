Música 13/10/2017 | 09h37 Atualizada em

No mês de aniversário do Centro de Cultura Ordovás, a banda OuTravila faz show comemorativo neste domingo, às 17h, no palco do Zarabatana Café.

A entrada é franca.

A banda foi formada 2016 e traz no repertório clássicos do rock, hard rock e blues. Os músicos tocam covers de bandas nacionais e internacionais como Legião Urbana, Cazuza, AC/DC e Led Zeppelin.