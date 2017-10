3por4: Projeto Cinesolar exibe o longa "O Palhaço" nesta terça, em Caxias

Filme 09/10/2017 | 09h25 Atualizada em

Nesta terça vai ter cinema na Praça do Trem, em Caxias. O furgão do projeto Cinesolar vai estacionar por lá às 19h30min para exibir o longa O Palhaço, dirigido por Selton Mello. A sessão vai contar ainda com curtas ambientais e haverá apresentação do acordeonista Gabriel Ramos. O furgão é equipado com 100 lugares e é o primeiro cinema itinerante do Brasil que usa energia solar para exibir filmes. A entrada é franca e, se chover, a programação ocorre na Biblioteca Parque.

