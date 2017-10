3por4: Jantar Beneficente "Outubro Pet" ocorre nesta quarta, em Caxias

Vira-Latas 03/10/2017 | 10h16 Atualizada em

Ajudar os animais atendidos pela ONG Amor Vira-Lata e ainda saborear um delicioso menu é a proposta do Jantar Beneficente Outubro Pet, que ocorre nesta quarta, em Caxias. O encontro é alusivo ao Dia de São Francisco de Assis e idealizado pelo Hospital Veterinário Dra. Renata Saccaro. A ideia é que o valor arrecadado seja investido nos animais necessitados atendidos pela ONG, que atua ainda na promoção da adoção responsável de animais abandonados desde 2007. O jantar será realizado às 19h30min, no Quinta Estação. Ingressos custam R$ 100 e podem ser adquiridos no hospital (Av. Therezinha Pauletti Sanvitto, 430), com a ONG Amor Vira-Lata e com os 13 comendadores que estão auxiliando o projeto.

