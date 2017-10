3por4: Inscrições para participar do Blues Art Ville 2017 ocorrem até 8 de novembro

Mississippi Delta Blues Festival 30/10/2017 | 08h44 Atualizada em

Estão abertas até o dia 8 de novembro as inscrições para participar do Blues Art Ville 2017. A iniciativa, já tradicional durante o Mississippi Delta Blues Festival, propõe um espaço para artistas visuais da Serra mostrarem suas obras.

Sob a curadoria de Mona Carvalho, o espaço terá exposição de trabalhos prontos e artistas produzindo ao vivo. As obras devem se relacionar com o tema do festival: mojo hand. A ideia é expor peças que invoquem o misticismo dos amuletos que e patuás tradicionais na cultura afro-norte-americana. Um exemplo dessa prática está na frase que abre um dos principais clássicos do blues, Got My Mojo Workin’, de Muddy Waters. I’m going down in Louisiana to get me a Mojo Hand... reverbera amuletos que os homens compravam de sacerdotisas ou ciganas para atrair as mulheres.

As inscrições devem conter fotografias das obras e podem ser enviadas pelo e-mail curadoriaindependente@gmail.com. Mais informações pelo edital disponível em www.monacarvalho.wordpress.com.