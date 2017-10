3por4: Grupo Yang lança coleção Verão 2018 nesta terça, em todo Brasil

Moda 10/10/2017 | 10h36 Atualizada em

Chegam nesta terça às lojas do Grupo Yang no Brasil inteiro as novidades da coleção Verão 2018. São 22 criações que integram as linhas Praia Modeladora e Impulse Fitness Modelador, com o objetivo de aliar tecnologia, versatilidade e dar aquela valorizada no curvas que a gente adora. A natureza e a tropicalidade estão entre as principais inspirações para estampas, associando ainda tendências como transparências e babados. Para desfilar nas areias, as peças seguem apostando nas hot pants (aquelas calcinhas com a cintura mais alta) e nos tops halters (que ocupam o lugar da parte de cima do biquíni com muito estilo).

Seja para torrar ao sol na praia ou para suar muito fazendo exercício, as peças da nova coleção estão preparadas para te proteger do calor. Os modelos da coleção praia possuem proteção FPS 50 e contribuem para a pele respirar. A Yang utiliza ainda a tecnologia da poliamida da Rhodia, capaz de converter o calor do corpo em benefícios para a pele e circulação sanguínea, além de reduzir a celulite (!). Os tecidos escolhidos contribuem também para a praticidade do dia a dia, pois têm secagem rápida. O alto poder de compressão, uma das marcas das peças da marca, seguem como uma das principais características das criações para o verão, disponíveis também com as cerca de três mil consultoras da Yang.