3por4: Festival de Rock de Forqueta ocorre neste sábado e domingo

Rock 06/10/2017 | 09h27 Atualizada em

A movimentação está garantida em Forqueta, neste sábado e domingo. Vai rolar por lá a primeira edição do Festival de Rock Forqueta, uma iniciativa do Ponto de Cultura Costurando Sonhos. A programação ocorre das 10h às 18h em ambos os dias, junto ao varejo temático da Cooperativa Vitivinícola. Além das 17 atrações musicais, que passeiam por diferentes subgêneros do rock, haverá Encontro de Motos (no sábado), Encontro de Tobatas (no domingo) e o 3º Forquetruck, com diversas opções em gastronomia e cerveja artesanal (em ambos os dias). Entrada é franca, abaixo veja a programação das bandas:

SÁBADO

10h: Sirius (pop rock)

11h: Cadiablo (rock and roll)

12h: Donna Fulana (goove/ soul)

14h: Banda Municipal de Farroupilha (clássicos do rock)

15 h: Ossos (thrash metal/crossover)

16h: Newd (hardcore)

17h: Stoned (tributo a Rolling Stones)

18h: Rockalha (rock nacional)

DOMINGO

10h: Try Again (indie rock)

11h: Verona Trio (classic rock)

12h: Andrigo Costa (pop rock)

13h: Aipim Congelado (punk rock/hardcore)

14h: Slipzoomdrops (rock and roll)

15h: Ekkinócio (hardcore)

16h: Dieguito e Os Alcalinos (rockabilly)

17h: The Anomalisa (pop rock)

18h: Ligante Anfetamínico (punk rock/hardcore)