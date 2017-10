3por4: Ensaio "Amor pela Vida" está exposto até quinta-feira, no Shopping San Pelegrino, em Caxias

Outubro Rosa 09/10/2017 | 09h28 Atualizada em

Ainda dá tempo de conferir essa linda iniciativa promovida pelo Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer (CAPC). Está exposto até quinta-feira, no Shopping San Pelegrino, o ensaio Amor pela Vida, com imagens assinadas pela fotógrafa Ariane Brisotto Tomazzoni. O trabalho é alusivo ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. As modelos são 18 mulheres de diferentes idades que enfrentaram a doença com muita força e persistência. Entre elas está a Angélica Silva (abaixo), diagnosticada com câncer de mama em 2010. Ela passou por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hoje exibe este belo sorriso da vitória.

Foto: Ariane Brisotto Tomazzoni / Divulgação

A exposição pode ser conferida das 10h às 22h.