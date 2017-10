3por4: Desfile de tendências primavera/verão ocorre nesta terça, na Soho Store de Caxias

Desfile 17/10/2017 | 10h44 Atualizada em

Tem desfile super cool marcado para esta terça, às 20h30min, na Soho Store de Caxias (Rua Coronel Flores, 603). Por lá, as tendências da primavera/verão em cortes de cabelos serão comandadas pela Concept Barbiere. As roupas da Soho Store e do Ateliê Juliana Gheller vestem as modelos, ornando ainda com acessórios de Roberta Boff e da Prata de Bali Joias. Aí na foto, a modelo Florence Louise Gaby mostra um dos looks que estarão na passarela.

Além do desfile, o espaço ganha ainda todo o conceito da exposição Nós-Árvore, da artista plástica Jaque Pauletti. As obras mostram mulheres com cabelos de árvores, complementando as cabeleiras descoladas que estarão na passarela.

Foto: Daniela Xu / Divulgação