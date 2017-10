3por4: Compositor e youtuber do canal "Cantadas Crônicas", Maurício Cirio participa do programa Lazinho com Você, do ator Lázaro Ramos 

Telinha 26/10/2017 | 09h44

O sorrisão de Maurício Cirio aí na foto não é à toa. Compositor e youtuber do canal Cantadas Crônicas, o cara está todo animado com uma participação no programa Lazinho com Você, a nova empreitada do ator Lázaro Ramos na grade dominical da TV Globo. Porto-alegrense radicado em Caxias, Cirio foi selecionado entre centenas de concorrentes para participar do quadro Clipaaí. A gravação rolou na última terça.

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

A música escolhida é Vagabundo Sim Senhor, que ganhou um clipe com a participação do humorista Eduardo Sterblitch e da atriz e apresentadora Sophia Abrahão. A canção é um reggaezinho bem ensolarado, com letra que enfatiza clima de descomplicação. “De boa na garoa, com meu sapato velho trocado por chinelo e um beijinho na patroa, por essa vida boa, eu sonho todo ano, trabalho por engano, eu quero mais ficar à toa”.

– O Lázaro é de uma generosidade incrível. Com os atores, gravamos entrevista todos juntos, mas as cenas foram separadas e serão mescladas na edição do clipe. A edição, inclusive, será feita com participação do público. A plataforma tem um novo desafio para editores e videomakers, que editarão os clipes que foram gravados em chroma key – adianta Cirio.

Com estreia prevista para dezembro, o programa quer se tornar um espaço de grande interação entre as linguagens da tevê e da internet, exaltando o bom humor.

– É uma experiência que tem a ver com um programa de TV e também com a experiência da internet. Mas é, essencialmente, um projeto de aproximação, onde o humor e a inteligência do brasileiro são destaque – aponta Lázaro, no material de divulgação do programa.

Para conhecer mais do trabalho do cantor e compositor Cirio, acesse https://www.facebook.com/ciriotv/.