3por4: Calendário 2018 da Apae Caxias, com o tema"Somos Super", começa a ser vendido nesta segunda

Super -Heróis 23/10/2017 | 08h59

Heróis como Batman, Homem-Aranha, Capitão América, Mulher-Maravilha e outros acabam de ter suas identidades secretas reveladas. Eles estão no calendário 2018 da Apae Caxias do Sul, mostrando seu principal super poder: a superação diária.

Desta vez, a já tradicional iniciativa retrata alunos da instituição sob a temática “Somos Super”. O projeto conta com a parceria do fotógrafo Andrei Cardoso e do diagramador Estevam Concatto, há 12 anos envolvidos voluntariamente na criação e execução do calendário. A coordenadora técnica da Apae Caxias do Sul, Simone De Antoni Perini, é a idealizadora da iniciativa e diz que o calendário pretende mostrar que “crianças, jovens e adultos com deficiência são cidadãos com capacidades que vão muito além de suas limitações”.

Os calendários custam R$ 10, com renda revertida para a manutenção dos serviços oferecidos pela Apae Caxias, que atende 560 pessoas. Eles estão à venda a partir desta segunda diretamente na sede da entidade (Rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, 55) e em mais de 20 estabelecimentos, como Quinta Eventos, Lojas Magnabosco, Quintino Futebol Pub, Restaurante Ícaro, Santa Lola, etc. Ao todo, foram produzidas 2,5 mil unidades do calendário.