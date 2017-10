3por4: Bandas caxienses "Os Bombarderos Suicidas" e "Jessica Worms" fazem tour no Brasil e na fronteira

Show 10/10/2017 | 10h22 Atualizada em

As bandas caxienses Os Bombarderos Suicidas e Jessica Worms estão pegando a estrada valendo. Esta semana, a dupla faz incursão por Santa Catarina e Paraná. Na quinta, tem show marcado em Joinville, na sexta é a vez de Curitiba, no sábado Florianópolis, e no domingo Blumenau. No fim do mês, a gurizada cruza as fronteiras do Brasil. Dia 27 tem rolê em Ecarnación, no Paraguai; no dia 28, vai rolar show em Posadas, na Argentina; e no dia 29, o rock garageiro e barulhento da dupla chega a Corrientes, também na Argentina.