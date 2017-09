Seminário sobre trânsito ocorre nesta segunda-feira em Caxias do Sul

Conscientização 25/09/2017 | 09h00 Atualizada em

O debate sobre como formar condutores, quais são as ferramentas de fiscalização, a conduta de quem dirige e outras informações relacionadas à acidentabilidade são alvo da segunda edição do Seminário de Trânsito de Caxias do Sul. O evento, que ocorre a partir das 19h30min desta segunda-feira no Salão de Atos do Bloco A da UCS, tem entrada gratuita.

Nos dois dias, painelistas debaterão sobre a importância e os resultados da operação Balada Segura, as principais drogas utilizadas pelos condutores e os seus danos, além das provas admitidas em Direito por meio do drogômetro. O seminário também discutirá o papel do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS) e a atuação do Centro de Formação de Condutores (CFC). O gerente de Educação para o Trânsito Carlos Beraldo afirma que deixar em evidência o aperfeiçoamento da formação de condutores é produtivo e útil para a sociedade.

— Além disso, queremos falar sobre o fator educativo das penalidades. Mostrar o porquê está se multando alguém e provocar a reflexão é importante — detalha.

Beraldo antecipa que desde 2011, quando a Balada Segura foi implementada em Caxias, mais de 5 mil autuações foram emitidas por embriaguez ao volante. Destas, 1026 foram enquadradas como crime, que ocorre quando o motorista aponta índice superior a 0,33 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.