Rede Adilis adquire mercado de Flores da Cunha

Caixa-Forte 29/09/2017 | 09h00 Atualizada em

Com dois supermercados em Caxias – nos bairros Serrano e Castelo –, a rede Adilis enfileira mais carrinhos sob sua marca, com a aquisição de um empreendimento em Flores da Cunha.

O grupo comprou o Supermercado Aparecida, com investimento superior a R$ 1 milhão, agregando 30 empregos. Com isso, no total, a Adilis alcança 150 vagas de trabalho geradas.

– É preciso identificar oportunidades em meio às fragilidades econômicas – justifica Plinio Junior Bonalume, que dirige o grupo ao lado do irmão Guilherme Bonalume.

O supermercado de Flores da Cunha receberá ainda em outubro a nova identidade e marca Adilis, com mudança de fachada.