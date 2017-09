Natalia Borges Polesso: Sexta já tem feira

Opinião 26/09/2017 | 15h24 Atualizada em

Nesta sexta começa a 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Vocês já devem ter notado o movimento ao redor da Praça Dante, certo? Sim, a feira voltou à praça, não sem antes ter passado por toda a cidade, o que a torna uma feira muitíssimo especial. Esta feira é para todos os leitores e vai tentar compreender todas as leituras. Esta feira é sobre aprender a diferença e sobre fazer da diferença algo central e pertencente.

Pensem na história da praça, dos anos 30 até aqui, pensem em tudo o que já aconteceu naquele espaço, em toda a carga histórica e afetiva que está sobreposta naquele recorte e em tudo que se desenvolve dali. A praça Dante está no coração de Caxias do Sul e por isso mesmo se confunde com ele.

Porém, antes de estar na praça, fizemos diversas atividades em centros educacionais, instituições de ensino, universidade, centros de apoio, ONGs, bairros, bibliotecas, estivemos por aí, abrindo caminhos, para que entre o 29 de setembro e o 15 de outubro, todos saibam que a praça é palco, é casa, e receberá todos os leitores e todas as leituras. As ações não se isolam, ao contrário, fazem bonitas conexões.

E vai funcionar bem! Porque tudo foi pensado e arquitetado por pessoas experientes que trabalharam juntas para a nossa convivência, conveniência, segurança e diversão!

Agora, sabiam que a feira é nosso maior evento cultural na cidade este ano? Pois é. Desde o início do ano, um grupo enorme de gente aplicada e interessada tem se empenhado para que este evento transcorra bem e, para além disso, que seja um sucesso. Serão muitas atrações durante as próximas duas semanas em que a literatura será nossa protagonista. Nomes como Eleonora Medeiros, Daniel Munduruku, Roger Mello, Kalunga, Conceição Evaristo, Marco de Menezes, José Clemente Pozenato, Adriana Antunes, Jeferson Tenório, Pedro Guerra e tantos outros circularão pelo centro de Caxias do Sul entre estas datas. Se vocês já os conhecem, apareçam para ver! Se não os conhecem, apareçam para conhecer!

Fica o meu convite para que todos e todas façamos parte desta feira! A programação já se encontra impressa e pode ser encontrada em cafés, livrarias e bibliotecas da cidade. Também é possível acessá-la pela na página da feira no Facebook.

Vamos lá?