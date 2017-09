Juventude conta com o desespero do rival ABC para voltar com a vitória de Natal

Série B 26/09/2017 | 07h00 Atualizada em

A partida contra o ABC, nesta terça-feira, às 21h30min, na Arena das Dunas, em Natal, é mais uma oportunidade para o Juventude retornar ao G-4. Para isso, o time precisa vencer o lanterna da competição e ainda torcer por alguns resultados paralelos. Porém, o foco dos comandados de Gilmar Dal Pozzo não está diretamente no avanço na tabela. O objetivo é recuperar os pontos desperdiçados em casa na última sexta-feira, no 0 a 0 contra o Boa Esporte.

– Nenhum jogo é fácil, ainda mais fora de casa, mas temos objetivos grandes. Tivemos uma partida em que não conseguimos o resultado contra um time retrancado e agora temos de buscar fora esses dois pontos que perdemos no Jaconi – ressalta o lateral-esquerdo Pará.

Capitão da equipe no duelo contra o Boa, o experiente jogador destaca a importância de ter a mesma postura apresentada nos jogos anteriores, sem se influenciar pela colocação do rival na tabela.

– Por eles estarem em casa, vão sair para buscar o resultado. E se eles saírem um pouco mais, teremos mais espaço para jogar. Temos jogadores rápidos na frente e, com isso, esperamos ter maior proveito do que dentro de casa contra o Boa, que veio para empatar, fazendo cera – relembra o jogador.

O desespero do rival serve como alerta para os perigos do jogo e também como um ingrediente do qual o Ju pode se aproveitar, especialmente nos contra-ataques. Assim como ocorreu diante do Criciúma, na vitória por 2 a 1, a velocidade de Yago e Wesley Natã são as armas para manter a boa sequência no campeonato.

– Se tivermos uma marcação forte e intensa, como contra o Criciúma, podemos sair com um bom resultado. Precisamos melhorar o passe no contra-ataque. Temos trabalhado repetidamente e com um entendimento melhor. O ABC vai vir desesperado atrás do resultado pela situação que passa no campeonato.Vai ser um jogo de muita intensidade, muito contato físico – avalia Dal Pozzo.

A realidade é que a sequência do Ju é positiva, com sete pontos conquistados em nove possíveis. As vitórias sobre rivais que estão na parte de cima da tabela fortaleceram o time. Agora, é hora de confirmar o momento diante de um time que está no Z-4.

– Desses três jogos que passaram, se pensarmos bem, mesmo sendo o mais otimista, contra o Inter se imaginava um empate, E tentaríamos busca pontos em Criciúma. Isso se inverteu, ganhamos as duas e empatamos com o Boa. Sabemos que é possível dar mais no próximo jogo. Esperamos fazer um bom duelo em Natal e entrar no G-4 – destaca Pará.