Dos tanques das vinícolas às taças: como funciona a maior avaliação de vinhos do mundo

Os 79 estudantes de enologia entram pelo salão de um dos pavilhões do Parque de Eventos, em Bento Gonçalves. Quase que em marcha sincronizada, eles vão caminhando com a garrafa de vinho em mãos. Aos poucos, posicionam-se junto a cada uma das largas mesas que compõem o ambiente. Em pouco mais de um minuto, servem as taças de todos os participantes da Avaliação Nacional de Vinhos (ANV), que estão ali para conhecer as bebidas que entrarão no mercado a partir do próximo ano. A cena se repete 16 vezes. Cada uma com um vinho diferente, selecionado entre os mais representativos da safra 2017.

A degustação em si é apenas a ponta do iceberg. A ANV, que no último dia 23 teve sua 25ª edição, começa a ser organizada muitos meses antes. O processo de seleção dos melhores vinhos de cada safra se inicia por volta de maio. As vinícolas de todo o Brasil inscrevem suas bebidas mais promissoras. Neste ano, 59 empresas de Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo participaram com 327 rótulos.

As amostras são recolhidas por técnicos da Embrapa Uva e Vinho e representantes da Associação Brasileira de Enologia (ABE) na própria vinícola, direto dos tanques e barricas. Depois, começa a seleção. O vinho coletado passa por testes em laboratório e segue para uma degustação. Em nove dias, durante agosto, 118 enólogos provam todas as bebidas e atribuem notas a elas. Dos 327 vinhos apresentados neste ano, os 30% mais bem avaliados em diferentes categorias acabam sendo distinguidos.

Passada essa etapa, filtra-se os 16 que mais se destacaram. Então é feita uma nova degustação com 30 enólogos, no intuito de ratificar a escolha. Todas as avaliações são feitas às cegas. Os especialistas apenas sabem a categoria do vinho, se é branco ou tinto e com qual uva foi feito.

Uma semana antes do evento, as vinícolas responsáveis pelas 16 amostras são contatadas e informadas de que estão entre o seleto grupo. Logo, uma visita é feita e retira-se dos tanques o líquido que abastece 1.440 garrafas a serem servidas no dia da ANV. Ao todo, 90 exemplares de cada vinho. Apesar de saberem o resultado com antecipação, as empresas têm de manter sigilo.

Lugares esgotados em 40 minutos

Os organizadores do evento recebem as inscrições de participantes pela internet. O interessado em provar os vinhos têm de pegar de R$ 250 a R$ 310 pelo ingresso. Nesta edição, em 40 minutos as 850 vagas se esgotaram. Não à toa o evento é tido como a maior degustação do mundo. No dia da avaliação, ao chegarem ao local do evento, a primeira coisa que o degustador recebe é um kit contendo duas taças e duas folhas de avaliação, uma para a sequência de oito vinhos brancos e outra para os oito vinhos tintos a serem servidos.

A análise leva em conta três aspectos da bebida: visual, olfativo e gustativo. Dentro das categorias, avalia-se aspectos como limpidez, aspecto, intensidade, qualidade e persistência. Os critérios possuem diferentes pesos, mas o máximo que um vinho pode atingir é 100 pontos.

Ainda que a ANV não tenha caráter de competição entre os vinhos da safra, os organizadores formam um júri com 16 pessoas, entre enólogos, sommeliers, jornalistas e pessoas com alguma relação com o setor vinícola. Eles são responsáveis por comentar as amostras e, ao final, emitem seu parecer. O público presente também pode dar sua nota, através de um aplicativo de celular.

Concluída a degustação, divulga-se o nome das vinícolas que elaboraram os vinhos. Na safra 2017, todos os selecionados eram de marcas gaúchas, sendo a maioria da Serra. As notas dadas às 16 amostras finalistas oscilaram entre 88 e 92, o que denota a perspectiva de que esta temporada deverá render bons vinhos.