Confira a programação cultural deste final de semana na Serra

Foto: Sesc / Divulgação

A Dom1 Escola de Bateria e o Sesc Caxias do Sul realizam neste sábado o Batera 24h, que consiste em uma maratona de 24h interruptas tocando bateria. Toda comunidade é convidada a participar, desde músicos profissionais até amadores. Haverá duas baterias dispostas no palco, sendo que sempre uma deverá estar sendo tocada. É possível que as duas sejam tocadas simultaneamente durante as trocas de participantes.

Sábado, a partir das 10h até as 10h do domingo.

No Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2462)

Para participar, a inscrição custa R$ 10 ou um brinquedo; para assistir, entrega de 1kg de alimento. Inscrições pelo site goo.gl/forms/hVJBZcIGljKAYHhB2

RODRIGUINHO

Foto: Divulgação / Divulgação

Cantando os sucessos que marcaram os anos 1990, Rodriguinho se apresenta neste sábado, em Caxias. O cantor leva ao palco hits como Me entreguei demais e Nem aí. A abertura do show fica por conta das bandas Sem Razão e Pura Curtição. Após o show, DJ Anderson toca os mais variados estilos musicais.

Sábado, às 23h.

Na All Need Master Hall (Rua Castelnuovo, 13 _ Capivari)

Ingressos variam de R$ 30 a R$ 90, à venda nas Lojas Multisom, Conexão Urbana e no Restaurante Zanuzi.

GALERIA DA PRAÇA

A Galeria Arte12b dedicará um final de semana ocupando a Praça Major Nicoletti com muita arte, migrando seu acervo e levando cultura para o coração da cidade. Artistas selecionados do Sul do Brasil estarão exibindo obras especialmente projetadas para este final de semana.

Sábado e domingo, às 11h.

Na Praça Major Nicoletti (Avenida Borges de Medeiros - Gramado).

Evento gratuito.

PRIMAVERA DO SERA

A 4ª edição do encontro Primavera do Ser conta com várias atividades que exploram o Retiro Urbano. Palestras, oficinas, atendimentos, vivências, feira holística e alimentação vegetariana fazem parte da programação. Além de um contato com diversas formas de cuidado, autocuidado, saúde, bem viver, interação harmoniosa e conhecimento, haverá atrações como a psiquiatra indiana Anmol Arora, o médico e professor budista Ênio Burgos, a representante do Instituto Monroe no Brasil (viagem astral), Deborah Sachs, o numerólogo cabalístico Luiz Trevizani, o psicanalista e cibernético social Dalmio Moraes, o escritor e frei Jaime Bettega, etc.

Sábado e domingo, a partir das 8h.

Na Fabbrica (Rua Nelson Dimas de Oliveira, 11).

Ingressos custam R$ 129 para um dia ou R$ 219 o passaporte, na Casa Solar Yoga y Consciência, Jornal Bem Estar, Zarabatana Café, Viver Zen / Expressão Café, Centro de Yoga Satydhara, LillyEssence Estética Saúde Beleza, Prakriti Escola de Yoga, Centro de Yoga Ganapati, Gaia's House, em Caxias; Fisk, em Garibaldi; Carmen Paixão, em Bento Gonçalves, Espaço Kiran Yoga, em Farroupilha; e Ivete Gazzoni, em Canoas; ou pelo site sympla.com.br/primavera-do-ser-2017__155176 (há taxas).

IOGA NA PRAÇA

O encontro Ioga na Praça ocorre neste sábado. Não é necessário ser praticante, mas se recomenda levar tapetinho de ioga, toalha ou esteira para fazer a prática. A aula será ministrada pela professora Evelise Weber, da Viver Integral - Cursos e Terapias. Se houver chuva a programação será suspensa.

Sábado, às 10h.

Na Praça das Feiras (Largo da Estação Férrea).

Evento gratuito.

RENAN INQUÉRITO NA FEIRA DO LIVRO

Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O escritor e MC paulista Renan Inquérito volta a Caxias do Sul para mostrar o projeto De Mano para Mano (el), que celebra a proximidade entre a poesia do rap e a obra de Manoel de Barros, interpretando trechos de escritos do poeta mato-grossense. O rapper caxiense Chiquinho Divilas também participa do encontro, com as crianças farroupilhenses do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

Sábado, às 15h30min.

Na Feira do Livro de Caxias (Praça Dante Alighieri).

Entrada franca.

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

A escritora e jornalista Isabella Fernandez Ibargoyen fará sessão de autógrafos do livro Cartas de Isabella. A sessão será no estande da Livraria do Maneco.

Sábado, às 15h.

Na Feira do Livro (Praça Dane Alighieri).

O livro custa R$ 35.

BABADO

As musas Tyra Lopez, Queenie Storm, Miranda Scandall, Belle Z Boo, Astrid Pierce, Isabella Rockfield, Ariel Banks, Crissy Dolls, Agnes Suan, Ruby Rose e Carol Zanella fazem parte das fotos e do vídeo para o projeto verão da festa Babado. O evento contará com shot de tequila para os 10 primeiros, open glitter a noite toda, combo triplo de vodka até as 3h e flash tattoos com Gabriela Moraes.

Sábado, às 23h.

Na Level Cult (Rua Coronel Flores, 189).

Entrada custa R$ 20 até meia-noite; após, R$ 30.

BEIJO VULGAR

Foto: Luciana Ruzzarin Basso / divulgação

De volta à Caxias, a banda Beijo Vulgar se apresenta neste sábado, trazendo rock'n'roll nacional composto de clássicos e músicas autorais. A abertura do show fica por conta da banda Acoustic Flame.

Sábado, às 22h.

Na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749).

A entrada custa R$ 15.

BUENA VIBRA

Cumbia, punk rock, ska, latinidade e muito calor são alguns dos elementos que você encontrará no primeiro álbum da banda porto-alegrense La Digna Rabia, El Increíble Baile Calavera, que será apresentado neste sábado, em Caxias, na festa Buena Vibra. O baile segue com DJ Muzak e Guga Gazzola com hip hop, raggaton, entre outros.

Sábado, às 23h.

No Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154).

Entrada custa R$ 15 até às 23h; R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 25.

SÁBADO LITERÁRIO

A Biblioteca do Sesc Caxias do Sul realiza uma Contação de Histórias direcionada para o público infantil, com Sirlene Perotti, do livro O Castelo do Sr. Hildson, escrito por Salvador Barletta Nery. Após, o autor João Batista fará uma conversa literária para jovens e adultos sobre as suas poesias e seus livros.

Sábado, às 14h.

No Sesc (Rua Moreira César, 2.462).

Entrada franca.

BATE-PAPO SOBRE MULHER NA LITERATURA

A patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul e autora do livro Amora, Natália Borges Polesso, fará parte da mesa de conversa intitulada Ó mãe, me diz o que é ser feminina: protagonismo das mulheres na literatura. Com a participação de Rejane Romani Rech, Eleonora Medeiros e Milene Brazzetti, o bate-papo ocorre na mesa 2.

Sábado, às 16h.

Na Feira do Livro (Praça Dante Alighieri).

Entrada franca.

WINE & BURGUER

O Wine & Burger - Outubro ou Nada será um evento repleto de solidariedade, conscientização, bons momentos e deliciosos hambúrgueres do MariBurguer. Parte da verba arrecadada será revertida ao Imama e à Federação dos Hemofílicos.

Sábado, às 12h.

Na Casa Perini (Rua Vale Trentino - Farroupilha).

Ingressos custam R$ 50 (direito a 1 hambúrguer + 1 taça do vinho Casa Perini Solidário + 1 sobremesa), à venda na Empório Casa Perini, Oliboni Carne & Churrasco e Amanda Doceria.

AUTÓGRAFO VIRTUAL

Foto: reprodução / reprodução

Na Itália a estudos, o autor Júlio César Kunz fará autógrafo do livro de poesia Amor Fati de forma alternativa, conectado por chamada de vídeo. O livro tem financiamento do Financiarte.

Domingo, às 18h.

Na Feira do Livro (Praça Dante Alighieri).

O livro custa R$ 24,90.

ENCONTRO DE CÃES

A Boutique Animal de Farroupilha promove o Encontro de Cães, que será recheado de atrações! Haverá sorteio de cesta, sorteio de uma hidratação, distribuição de brindes, penteados gratuitos para os pets, fotos, brincadeiras e comes e bebes.

Domingo, às 14h.

Na Boutique Animal (Rua Marechal Floriano Peixoto, 442 - Farroupilha).

Evento gratuito.

GURI DE URUGUAIANA EM GARIBALDI

Foto: Luiz Antônio Guerreiro / Divulgação

Para comemorar os 15 anos, a Nutrire leva a Garibaldi show com o Guri de Uruguaiana. O humorista promete boas risadas para toda a família e novas interpretações. Além disso, o evento contará com food trucks, mateada, espaço kids, show do Ragazzi dei Monti, gravação do programa de TV Querência, com a presença de artistas tradicionalistas, entre outras atrações.

Domingo, às 14h30min.

Na Associação dos Motoristas de Garibaldi (Rua Antônio Bortolini, 400).

Entrada franca.