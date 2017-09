Aprenda a fazer charuto

Especial 30/09/2017 | 06h30 Atualizada em

Ingredientes

10 folhas de repolho

500g de carne moída (crua)

1 e 1/2 xícara de arroz (cru)

Cebola e alho a gosto

Sal e pimenta a gosto

1 litro de caldo de legumes ou molho de tomate

Salsinha ou cebolinha picadas

Modo de preparo

1. Leve uma panela bem grande com água para ferver.

2. Quando a água estiver fervendo coloque algumas folhas de repolho para que cozinhem rapidamente, pra facilitar o manuseio e não quebrar na hora de enrolar os charutos, reserve.

3. Misture a carne com o arroz, alho e cebola picadinhos e temperos, formando uma massa.

4. Abra as folhas de repolho, coloque uma porção de mais ou menos uma colher de sopa bem cheia e dobre, como se fosse um envelopinho - feche com palitos de dente.

5. Arrume as trouxinhas em uma panela e regue com o caldo ou o molho de tomate já temperados com sal a gosto.

6. Leve ao fogo baixo por aproximadamente 20 a 30 minutos, com a panela semi tampada.

7. Finalize com salsinha ou cebolinha picadas.

É importante usar uma panela grande pra que os charutos fiquem um ao lado do outro, cozinhando por igual. Antes de servir, retire os palitos com cuidado.