Agenda: Espetáculo "CIRCOlando por Aí" ocorre neste sábado, em Caxias

A Cia Espicula, apresenta amanhã, no Parque dos Macaquinhos, a partir das 16h, o espetáculo circense CIRCOlando por Aí. A peça é inspirada nas trupes circenses que viajam pelo mundo em suas pequenas caravanas. A história se desenrola com a viagem de dois palhaços que farão acrobacias em duo, malabarismos, palhaçadas, música e gags clássicas da palhaçaria, apresentando uma linguagem cênica, explorando a arte do improviso, a manipulação e o novo circo.

O evento é gratuito (em caso de chuva, será transferido).