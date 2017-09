Agenda: Cine Pathwork ocorre nesta terça, no Teatro do Sesc, em Caxias

Filme 26/09/2017 | 09h10 Atualizada em

Ocorre nesta terça, às 19h, no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2.462), mais um Cine Pathwork. O filme exibido será A Fonte das Mulheres, e depois será discutida a relação entre o masculino e o feminino, seus papéis, as mudanças ao longo do tempo e, principalmente, o homem e a mulher contemporâneos e o novo casamento.

Leia Mais:

Agenda: Escritor Kalunga lança livro infantil nesta terça, em Caxias

Nívea Maria fala de "Tempo de Amar", que estreia terça e teve cenas gravadas na Serra

Aula de preparo de carnes mescla teoria e prática, à medida em que os produtos são preparados

As representantes do Pathwork Sul, Laurien Adami e Patricia Silvestre, e os representantes dos Guerreiros do Coração, Antonio De Melo Jr e Gil Viali, conduzem os debates sobre o tema.

A entrada é gratuita.