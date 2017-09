3por4: Pré-conferências de cultura estão sendo organizadas em Caxias

Cultura 25/09/2017 | 09h35 Atualizada em

Seguem nesta semana as pré-conferências de cultura organizadas em Caxias, que estão rolando desde a semana passada. Nesta segunda, ocorre encontro para debater questões referentes à região central, no Centro de Cultura Ordovás. Na terça, a pré-conferência vai até a zona sul, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona. Já a zona leste tem encontro marcado para o dia 27, no Centro Comunitário do bairro Cruzeiro. Todas reuniões começam às 19h30min e são abertas ao público. A Conferência de Cultura ocorre em 11 de novembro.

– A comunidade tem apresentado demandas importantes como a permanência do centro comunitário como espaço de produção e fruição cultural, a formação e capacitação de agentes culturais comunitários, o fomento e fortalecimento do carnaval de rua, bem como outras manifestações populares – diz Caliandra Paniz Troian, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural.