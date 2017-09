3por4: Grupo Os Monarcas faz show nesta sexta, na Chardonnay, em Caxias

Baile 29/09/2017 | 09h59 Atualizada em





Uma das lendas que a música regional produziu, o vocalista e acordeonista Gildinho (na foto, sentado ao centro) volta a Caxias nesta sexta. Ele vem à frente d’Os Monarcas, que figura na lista dos grupos mais longevos do Estado, para comandar uma festa especial de encerramento do mês gaúcho na Chardonnay Danceteria. Criado oficialmente em 1972, na região do Alto Uruguai, o grupo se mantém na ativa lançando discos e tocando bailes em todo o Brasil. Por aqui, eles devem mostrar sucessos da trajetória e canções do 39º disco, Perfil Gaúcho, de 2015.

Ingressos antecipados estão à venda a R$ 30, nas lojas Sentinela da Tradição, Bolicho da Serra, Galpão do Tio Ci e Ervanária Vitória. Na hora, R$ 45. A apresentação dos Monarcas começa as 23h30min, quem abre a festa é a tradicional Banda Chardonnay, às 22h. Informações pelo (54) 3222-6788.