3por4: Exposição "Faça brotar amor, adote!" inicia nesta sexta, em Caxias

Solidariedade 29/09/2017 | 09h53 Atualizada em

Olhe bem e tente não sorrir para o simpático Ted e suas expressivas orelhas. Ele é um dos personagens reais da exposição Faça brotar amor, adote!, que será aberta hoje no Quintino Futebol Pub (Rua Garibaldi, 485). O Ted e outros cãezinhos vivem em lares temporários de Caxias e estão entre os apadrinhados do Na Rua Nunca Mais. Os cliques das fotógrafas Caroline Recuche e Linda Tomasi tentam captar a personalidade de cada um deles, incentivando que o espectador se identifique, encha o coração de amor e, claro, adote. As fotos estarão no Quintino até o dia 6 de outubro, e depois migram para o 1º Almoço Vegano promovido pela entidade, que ocorre no dia 8, na Sede da Acomac Caxias (Rua Santo Bortolini, 1.270). Ingressos estão à venda a R$ 35, na Drea Fashion, e no Quintino Futebol Clube. Toda a renda será destinada ao Na Rua Nunca Mais, que está comemorando um ano de atuação na cidade.

