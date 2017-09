3por4: Escritora de apenas 10 anos lança livro "Dois Cantinhos para Mim" no dia 14 de outubro, na 33ª Feira do Livro de Caxias

Feira do Livro 28/09/2017 | 09h37 Atualizada em

Entre as quase 100 sessões de autógrafos programadas para a 33ª Feira do Livro de Caxias, que começa amanhã, uma chama a atenção: a do livro Dois Cantinhos para Mim, que ocorre no dia 14 de outubro, às 14h. O motivo é que a autora, Alice Cruz Pires, tem apenas 10 anos.

Foto: Arquivo pessoal / divulgação

– Eu a conheci no Colégio Imigrante, durante uma palestra e oficina de desenho. A professora disse que ela escrevia muito bem, então convidei-a para que escrevesse um livro, e eu faria as ilustrações – conta o ilustrador André Fortunato (na foto com Alice).

Assim, da parceria da dupla, nasceu o primeiro livro da escritora-mirim, estudante do 5º ano, que gosta de histórias desde antes de aprender a ler, aos cinco anos. A obra, inspirada em sua própria vivência familiar, traz uma abordagem positiva e esperançosa sobre a vida de filhos de pais separados.