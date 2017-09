33ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá diversas atividades no final de semana

Literatura 29/09/2017 | 14h00 Atualizada em

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, aberta nesta sexta-feira na Praça Dante Alighieri, terá um final de semana repleto de atrações. No sábado e domingo, serão 24 sessões de autógrafos, entre obras infantis, juvenis e adultas. Para a criançada, outra boa pedida são as contações de histórias, que ocorrem no sábado, às 10h, 14h e 15h30min, e no domingo às 14h, 15h e 16h.

E como a Feira não é só para vender livro, mas também para formar público e discutir questões pertinentes ao universo literário, haverá oficinas e palestras, como a que que o escritor Airton Ortiz ministra das 15h às 17h do domingo, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, sobre a estética da linguagem na literatura contemporânea. Também no domingo, às 15h, Christian David participa de bate-papo, no Café da Feira, sobre o caminho do escritor profissional.

Falando em escritores, autores de todo o Estado participam, no segundo andar da Biblioteca Municipal, do Encontro do Escritor Gaúcho, numa parceria com a Associação Gaúcha de Escritores — o encontro é aberto ao público em geral.

Para os leitores fãs de romance policial, a boa pedida do final de semana é a mesa Convite para um Homicídio: os 127 Anos de Vida e Obra de Agatha Christi, com Maria Nair Sodré Monteiro da Cruz, Marcelo Bohm e Pedro Guerra, às 17h do domingo, no Café da Feira.