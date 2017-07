Falando de Sexo 20/07/2017 | 12h30 Atualizada em

A psicóloga especialista em casais Andréa Alves traz, no bate-papo do Falando de Sexo desta semana com Flávia Requião, quais são as reclamações mais frequentes masculinas.



Na semana que vem, não perca o outro lado: o que elas mais reclamam deles no quesito vida sexual!

Leia outras colunas





Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br